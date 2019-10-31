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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили

31.10.2019 11:51
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Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на своих блокпостах на временно оккупированных территориях Донецкой области обстреливают гражданские автомобили. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали факт такого обстрела.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«26 октября, осуществляя мониторинг на блокпосте вооруженных формирований в н. п. Старомихайловка (не подконтрольный правительству, 15 км кзападу от Донецка), 5 наблюдатели видели, как гражданский автомобиль без остановки проехал через блокпост в восточном направлении. Член вооруженных формирований, стоявший примерно в 15 м от патруля СММ, произвел 1 выстрел из автомата (АК-47), целясь несколько выше автомобиля. Команда Миссии немедленно покинула этот район, отметив, что вышеупомянутый автомобиль с водителем возвращался к блокпосту в сопровождении другого автомобиля, на борту которого были 3 члена вооруженных формирований».



Теги: Донбасс, обстрел, ОБСЕ, автомобиль, блокпост, ДНР, боевики
 
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