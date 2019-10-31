Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины

31.10.2019 16:15

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Ясиноватском районе Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.

Обстрелы и взрывы настолько сильны, что их слышат из Донецка. Основной район боевых действий — Ясиноватский блокпост.

«Взрывы в стороне ЯБП так и продолжаются. 16:20 — В стороне ЯБП и окрестностей ложатся мины калибром 120 мм. Уже 5 прилетело на 16:23», — пишут в пабликах, освещающих действия незаконных вооруженных формирований.