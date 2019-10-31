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«Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить»
Во временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктах Донецкой области участились случаи давления на истцов, пострадавших в различных ситуациях и требующих от суда защиты. Об этом пишут дончане в социальных сетях, пишет ДонПресс.
По их словам, во многих случаях либо суды фальсифицируют рассмотрение, подтасовывая факты таким образом, будто бы истец не явился на заседание (это позволяет закрыть дело), либо адвокаты давят на клиентов, советуя им молчать.
«Наше ДТП, где народ с „крышей“ и черным товаром вешал все на нас. И даже наш адвокат заставлял нас признать то, чего не было», — рассказала дончанка, пострадавшая в аварии.
«Не первый случай, когда адвокаты намеренно уводят исцов. Наблюдалось в Кировском суде… Написали жалобу в министерство юстиции, прокуратуру. Будем смотреть… Еще делают судьи так что истец не явился, и закрывают дело. Вообще, обнаглели», — рассказал о схемах «правосудия» блогер Александр Розмир.
По словам дончан, часто звучат прямые угрозы, даже если истец прав.
«Нам посоветовали закрыть рот и молчать, чтоб жить дальше!!!» — пишут дончане.
При этом, как отмечают пострадавшие, особого результата от жалоб нет — ситуация не меняется.
«Беспредел это еще легко сказать. Адвокаты закрывают рот своим истцам», — отметил участник обсуждения.
Теги: Донбасс, адвокат, правосудие, ОРДО
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