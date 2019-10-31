В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности

31.10.2019 18:41

Подконтрольные России террористы "ДНР" решили объявить о готовности квазиреспублики к проведению обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85", заявив о подтвержденных договоренностях

"Уполномоченный по правам человека" квазиреспублики "ДНР" Дарья Морозова официально и публично заявила, что в Донецке готовы приступить к проведению обмена пленными с киевскими властями, пишет Диалог.UA. "Донецк готов к проведению обмена пленными с Киевом по формуле "52 на 85"", — констатировала она. Данную информацию уже растиражировали местные СМИ боевиков "ДНР", а также российские ресурсы. Пропагандисты Кремля в привычном для себя унизительном тоне сообщили, что в Киеве подтвердили о нахождении у них 82 "сторонников" "ДНР". А граждан Украины, томящихся в подвалах псведореспублики, россияне окрестили "украинскими силовиками". Более того, по словам Морозовой, украинские власти уже подтвердили "ДНР" 85 человек. А в оккупированном Донецке, в свою очередь, обещают освободить 52 человека. Главным условием обмена является соблюдение этих договоренностей. "На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека", — добавила Морозова. Примечательно, что последний обмен пленными между Киевом и "Л/ДНР" состоялся в декабре 2017 года. Напомним, представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что в столице Беларуси участники ТКГ активно работают над формированием списков для следующего обмена пленными. Как отмечает Сайдик, переговорщикам приходится дискутировать, обсуждать и отстаивать каждое имя в списке на обмен. Однако с началом отвода войск и этот процесс активизировался, говорит представитель ОБСЕ. Ранее из оккупированного Донецка пришла трагическая весть о смерти одного из украинских военных в местном СИЗО. Украинского военнопленного вчера, 14 октября, обнаружили повешенным. Известие о смерти украинского военнопленного распространил Евгений Тинянский, руководивший ранее разведкой "ДНР", а также бывший депутатом "республиканского совета".