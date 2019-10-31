В Донецке листву убирают украинским флагом

31.10.2019 13:17

В неподконтрольном украинской власти Донецке опавшую листву убирают флагом Донецкой области. Соответствующие фотографии в редакцию «Донецких новостей» прислал читатель.

Напомним, что «ДНР» не признает украинскую символику не только национального уровня, но и областного. А вот гербы городов остались прежними.