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Архив - Донецкая область

В Донецке листву убирают украинским флагом

31.10.2019 13:17
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В Донецке листву убирают украинским флагом

В неподконтрольном украинской власти Донецке опавшую листву убирают флагом Донецкой области. Соответствующие фотографии в редакцию «Донецких новостей» прислал читатель.

Напомним, что «ДНР» не признает украинскую символику не только национального уровня, но и областного. А вот гербы городов остались прежними.



Теги: Донецк, Донбасс, флаг, уборка
 
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