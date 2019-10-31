Последние новости раздела
- В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России11:29
- Оккупанты РФ ударили по 10 позициям ВСУ на Донбассе, несмотря на начало отвода войск11:10
- В зоне ООС активизировались снайперы НВФ10:32
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"07:28
- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии20:49
- В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»19:49
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»19:15
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике18:20
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»17:47
В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России
31.10.2019 11:29
Так называемый «гуманитарный конвой» МЧС РФ 89-й по счету сегодня прибыл в неподконтрольный Украине Донецк.
Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.
Сейчас проходит процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе Донецка. Как ранее сообщалось, в состав груза якобы, войдут продуктовые наборы для детей возрастом до года и от года до трех лет.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, МЧС, продукты, склад, ДНР, гумконвой, грузы
Читайте также:
- Коты российское молоко даже брезгуют пить: как бы ни старались террористы "ДНР", в оккупированном Донецке все равно большой спрос на украинские продукты
- МИД осудил доставку «гумконвоя» России в Донецк и Луганск
- В Иловайске взрывом поврежден памятник «ДНР»
- В "ДНР" прибыл очередной «гумконвой» из России
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Идет разгрузка
- В ОРДЛО 24 октября прибудет «гумконвой» из России
- Боевики «ДНР» на блокпостах обстреливают гражданские автомобили11:51
- В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России11:29
- Оккупанты РФ ударили по 10 позициям ВСУ на Донбассе, несмотря на начало отвода войск11:10
- В зоне ООС активизировались снайперы НВФ10:32
- «Население поддерживает»: в штабе ООС рассказали, как проходит разведение сил на Донбассе09:14
- Пропагандист РФ Норкин в прямом эфире сделал признание о Мариуполе и Авдеевке: "Не наша земля"07:28
- У Зеленского уверены в своей победе на выборах в Донецке и Луганске – уже есть даже кандидаты21:15
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии20:49
- В ОРДО объяснили, по какому паспорту будут оформлять «пенсию в республике»19:49
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»19:15
- В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России11:29
- Оккупанты РФ ударили по 10 позициям ВСУ на Донбассе, несмотря на начало отвода войск11:10
- Социологи выяснили, кого киевляне хотят видеть своим мэром11:00
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего10:48
- В зоне ООС активизировались снайперы НВФ10:32
- Чего ждать в ноябре: подорожание сигарет, электронные водительские права и морозы10:11
- Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»10:00
- Разведение войск на Донбассе: Меркель неожиданно позвонила Зеленскому09:48
- До 4 градусов мороза: синоптики озвучили прогноз на сегодня09:30
- «Население поддерживает»: в штабе ООС рассказали, как проходит разведение сил на Донбассе09:14
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике