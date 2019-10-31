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Архив - Донецкая область

В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России

31.10.2019 11:29
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В ОРДО прибыл очередной «гумконвой» из России

Так называемый «гуманитарный конвой» МЧС РФ 89-й по счету сегодня прибыл в неподконтрольный Украине Донецк.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.

Сейчас проходит процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе Донецка. Как ранее сообщалось, в состав груза якобы, войдут продуктовые наборы для детей возрастом до года и от года до трех лет.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, МЧС, продукты, склад, ДНР, гумконвой, грузы
 
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