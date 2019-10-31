В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил

31.10.2019 20:32

В процессе разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области на Донбассе 21 украинский боец переместился на новые позиции. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в штабе отметили:

«Идут третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции».

Источник: https://donpress.com