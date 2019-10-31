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В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил
31.10.2019 20:32
В процессе разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области на Донбассе 21 украинский боец переместился на новые позиции. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, в штабе отметили:
«Идут третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, разведение, Золотое, ООС
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