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Архив - Донецкая область

В зоне ООС активизировались снайперы НВФ

31.10.2019 10:32
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В зоне ООС активизировались снайперы НВФ

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки члены НВФ 19 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, зафиксирована огневая активность снайперов НВФ. Кроме того, противник применил минометы калибра 120 и 82 мм. Также были зафиксированы обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Красногоровки, пять раз недалеко от Водяного, шесть раз вблизи Крымского, возле Новотошковского, Зайцево, Луганского, Южного, Троицкого, Новолуганского и Орехового.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.



Теги: Донбасс, снайпер, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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