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В зоне ООС активизировались снайперы НВФ
31.10.2019 10:32
В зоне операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки члены НВФ 19 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба, зафиксирована огневая активность снайперов НВФ. Кроме того, противник применил минометы калибра 120 и 82 мм. Также были зафиксированы обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы велись вблизи Красногоровки, пять раз недалеко от Водяного, шесть раз вблизи Крымского, возле Новотошковского, Зайцево, Луганского, Южного, Троицкого, Новолуганского и Орехового.
С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.
Теги: Донбасс, снайпер, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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