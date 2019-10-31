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Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском
31.10.2019 15:21
В Петровском Донецкой области разведение войск начнется 4 ноября.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает donpress.
По словам главы государства, на этой неделе Украина начала разведение сил в Золотом Луганской области и подчеркнул:
«Мы со своей стороны начали разведение, если все будет безопасно и в Петровском в течение недели с 4 ноября мы должны начать разведение».
Теги: Донбасс, Донецкая область, дата, войска, НАТО, Луганская область, разведение, Петровский район, Золотое, Зеленский
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