Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском

31.10.2019 15:21

В Петровском Донецкой области разведение войск начнется 4 ноября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает donpress.

По словам главы государства, на этой неделе Украина начала разведение сил в Золотом Луганской области и подчеркнул:

«Мы со своей стороны начали разведение, если все будет безопасно и в Петровском в течение недели с 4 ноября мы должны начать разведение».