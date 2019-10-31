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Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предварительную дату нового разведения сил на Донбассе, по его заверениям, это может произойти 4 ноября.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на выступление президента на комиссии Украина-НАТО.
Глава государства отметил, что следующее разведение войск запланировано в районе Петровского Донецкой области.
Также он отметил, что обязательным условием для разведения является соблюдение недельного режима прекращения огня.
Как сообщалось, 30 октября, на линии разграничения сторон возле Золотого-4 в зоне операции Объединенных сил продолжилось разведение сил и средств, был объявлен "желтый" режим, и на место прибыли представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые встретились с командующим ООС Владимиром Кравченко и посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4.
Также в сети была опубликована карта, которая дает представление о процессе разведения на Донбассе
Теги: Донбасс, дата, разведение, Петровский район
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