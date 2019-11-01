15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

01.11.2019 07:49

За прошлые сутки, 31 октября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов. Вблизи Новогригорьевки и Невельского велся огонь из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Еще три обстрела из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем боевики устроили в районе Водяного на Приазовье. У Лебединского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов. Неподалеку Светлодарска стреляли из автоматических гранатометов. Дважды неподалеку Луганского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганского боевики ударили из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Южного оккупанты устроили обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новотошковского враг применил минометы калибра 82 мм.

"Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил боевое травмирования", - рассказали в ООС.