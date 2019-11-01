- 15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- В "ДНР" подорвались на своих же минах боевики: много раненых, один скончался07:28
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- На Донбассе действует «желтый» режим: носите документы и подчиняйтесь правоохранителям14:03
15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе
За прошлые сутки, 31 октября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.
Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.
"31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов. Вблизи Новогригорьевки и Невельского велся огонь из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Еще три обстрела из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем боевики устроили в районе Водяного на Приазовье. У Лебединского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов. Неподалеку Светлодарска стреляли из автоматических гранатометов. Дважды неподалеку Луганского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. У Новолуганского боевики ударили из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Южного оккупанты устроили обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новотошковского враг применил минометы калибра 82 мм.
"Вчера, 31 октября, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил боевое травмирования", - рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, БМП, ООС
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
- Боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"
- Террористы атаковали украинских бойцов на Донбассе и сами понесли потери: подробности
- ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт
- Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери
- Обострение на Донбассе: четверо бойцов ВСУ получили ранения, а еще двое – боевые травмы
- В штабе ООС назвали число военных ВСУ, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил08:11
- 15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- В "ДНР" подорвались на своих же минах боевики: много раненых, один скончался07:28
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
- В "ДНР" готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85" - подробности18:41
- В "ДНР" вигадали, як залучити інвесторів: Офшорна зона, безкоштовна земля, скасування перевірок17:36
- Под Ясиноватой - сильные взрывы, ложатся мины 16:15
- Зеленский назвал дату начала разведения войск в Петровском15:21
- Зеленский назвал дату разведения сил на новом участке на Донбассе14:35
- Названы пять самых непредсказуемых знаков Зодиака08:32
- В штабе ООС назвали число военных ВСУ, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил08:11
- 15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- В "ДНР" подорвались на своих же минах боевики: много раненых, один скончался07:28
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- В водительское удостоверение отныне будут вписывать новые данные22:12
- Будем покупать валюту по-другому: Нацбанк сделал важное заявление21:49
- Путин в нокауте, план по Украине потерпел фиаско: «Кремль не сможет…»21:35
- Магазины и банки массово отказываются принимать новые 1000грн : в чем дело?21:16
- Верховная Рада отказалась "сдерживать" цены на газ21:00
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»