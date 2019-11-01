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Боевики "Л/ДНР" пошли в атаку, несмотря на разведение сил: у ВСУ есть раненые

01.11.2019 11:05
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Боевики "Л/ДНР" пошли в атаку, несмотря на разведение сил: у ВСУ есть раненые

Гибридная армия Российской Федерации не прекращает попыток разжечь войну на Донбассе с новой силой, несмотря на разведение войск, активно обстреливая бойцов ВС Украины в более чем 10 районах на линии фронта.

За прошедшие сутки, 31 октября, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" на временно оккупированном Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, несмотря на старт отвода войск в Золотом, передает Диалог.UA.

Данную информацию распространил пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) на Facebook-странице. Согласно утренней сводке штаба ООС, российские наемники атаковали позиции подразделений Вооруженных сил Украины из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм. Также оккупанты РФ ударили по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП. Больше всего обстрелов было зафиксировано вблизи Новогригорьевки, Невельского, Каменки, Водяного, Лебединского, недалеко от Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Крымского, Южного, Троицкого и Новотошковского. К несчастью, в результате провокаций боевиков "Л/ДНР" один военнослужащий Объединенных сил был ранен, еще один – получил боевое травмирование. И уже с начала этих суток бандформирования ударили по украинским военным возле Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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