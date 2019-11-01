- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
- Подразделения «ЛДНР» за октябрь потеряли около 100 членов НВФ13:32
- В районе н.п. Петровского обнаружены вооружение и боеприпасы боевиков «ДНР»12:49
- В "ДНР" собирают мусор и листву флагом Донетчины12:30
- Ходаковский пожелал Гиркину и Безлеру «скорейшего отрезвления» и рассказал о контакте с ними12:08
- Чем рискует Зеленский - Сунгуровский о главной опасности отвода войск на Донбассе11:47
ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений
Российское командование усиливает позиции НВФ на Донбассе за счет переброски самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и танков.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает donpress.
По их информации, перемещение тяжелой военной техники на передовую осуществляется под предлогом подготовки к масштабным совместным учениям.
«Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным минскими договоренностями вооружением. В частности, под видом подготовки к масштабным совместных учений противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», — сообщили в ГУР.
Также сообщается, что противник держит в полной готовности к использованию дежурные огневые средства. А запасы боеприпасов на полевых складах подразделений соединений и частей 1 и 2 АК («ДНР» и «ЛНР») постоянно пополняются, в том числе минами и артиллерийскими снарядами.
Теги: Донбасс, учения, ДНР, ЛНР, военная техника, Минские договоренности, ГУР, НВФ
- Боевики пугают жителей Донбасса постановочными обстрелами
- ГУР Минобороны: Членов НВФ лишили «13 зарплаты» в связи с подготовкой к «наступлению ВСУ»
- Из Москвы пришел приказ: вслед за Захарченко на Украину напал и Плотницкий
- Россия передумала реинтегрировать Донбасс в Украину
- Связь от Vodafone в ОРДЛО возможна, если очень этого захотеть
- Под Горловкой ликвидированы техника боевиков «ДНР»
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
- Боевики "ЛНР" объявили о завершении отвода сил у Золотого14:08
- Подразделения «ЛДНР» за октябрь потеряли около 100 членов НВФ13:32
- СМИ не пускают в Золотое - Генштаб ООС объяснил причину13:11
- В районе н.п. Петровского обнаружены вооружение и боеприпасы боевиков «ДНР»12:49
- В "ДНР" собирают мусор и листву флагом Донетчины12:30
- Ходаковский пожелал Гиркину и Безлеру «скорейшего отрезвления» и рассказал о контакте с ними12:08
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Если Путин предлагает Украине дешевый газ, нужно срочно соглашаться, - Фурса15:49
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- Android-смартфоны атаковал «неубиваемый» троян15:00
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
- Боевики "ЛНР" объявили о завершении отвода сил у Золотого14:08
- Макрон начал жаловаться на украинских бандитов13:50
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу