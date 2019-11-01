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Архив - Донецкая область

Подразделения «ЛДНР» за октябрь потеряли около 100 членов НВФ

01.11.2019 13:32
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Подразделения «ЛДНР» за октябрь потеряли около 100 членов НВФ

За октябрь 2019 года потери подразделений НВФ «ЛДНР» достигли почти ста человек.

Об этом сообщает, штаб Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook, передает donpress.

В штабе отметили:

«По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых „Л/ДНР“ и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных — 33 человека. Отметим, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных».



Теги: Донбасс, штаб, ДНР, ЛНР, боевики, потери, НВФ, РФ, ООС
 
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