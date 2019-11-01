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Архив - Донецкая область

Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема

01.11.2019 15:32
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Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема

В оккупированном Донецке местные жители начали жаловаться на большие задержки общественного транспорта в вечернее время.
На проблему обратил внимание журналист Денис Казанский и опубликовал пост горожанки в своем Twitter, передает from-ua.
"После 21:00 единственный способ уехать из центра – это в 22:00 едет шахтный автобус: Широкий-Боссе. Это полный хауз! При бате такого не было! Пушилин, очнись! Люди работают и не могут домой попасть, мерзнут каждый вечер 1,5 часа на остановке", - отметила она.
"Не просто так мерзнут на остановке, а назло фашистам! Это принципиальный момент", - добавил Казанский.



Теги: Донбасс, автобус, транспорт, проблема, ДНР
 
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