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В "ДНР" собирают мусор и листву флагом Донетчины
Коммунальные службы во временно оккупированном Донецке приняли циничное решение убирать опавшую листву в парках и скверах псевдореспублики, именуемой "ДНР", флагом Донецкой области.
Журналист Денис Казанский опубликовал в своем Телеграм-канале свежие фото из захваченного Донецка, которые ярко иллюстрируют отношение жителей "ДНР" к украинской символике спустя пять лет оккупации, пишет Диалог.UA.
Речь идет о том, что коммунальные службы оккупированного города решили убрать опавшую листву на улицах флагом Донецкой области. Соответствующие фотографии прислали местные жители.
"В Донецке теперь убирают опавшие листья и мусор флагом Донецкой области. Очень символично. Давно говорю, что Донбасс захвачен людьми, которые люто ненавидят этот регион и его жителей", - прокомментировал увиденное Казанский.
Как известно, "ДНР" давно принципиально не признает украинскую символику не только национального уровня, но и областного, но примечательно, что гербы городов выглядят по-прежнему.
Теги: Донецк, Донбасс, мусор, флаг, уборка, листва, коммунальщики, ДНР
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