Главная / Новости / Донецкая область / В ОРДО возросло число пожаров, за сутки из огня вывели троих человек
Последние новости раздела
- Чем рискует Зеленский - Сунгуровский о главной опасности отвода войск на Донбассе11:47
- В ОРДО возросло число пожаров, за сутки из огня вывели троих человек11:26
- Боевики "Л/ДНР" пошли в атаку, несмотря на разведение сил: у ВСУ есть раненые11:05
- «Власти» Макеевки объяснили, как ищут причину подземных толчков в городе10:44
- Очень сочувствую хозяевам: Житель Донецка показал, что в заброшенном доме в Спартаке10:08
- «Не Пушилин, а я»: Ходаковский заявил, что «не отдаст» ВСУ Ясиноватую09:11
- 15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- В "ДНР" подорвались на своих же минах боевики: много раненых, один скончался07:28
- В штабе ООС назвали число военных, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил20:32
- «Правосудие» в ОРДО: Адвокаты уговаривают истцов молчать, «если хотят жить» 19:19
В ОРДО возросло число пожаров, за сутки из огня вывели троих человек
01.11.2019 11:26
В неподконтрольных Украине Снежном и Торезе три человека были спасены на пожарах за минувшие сутки.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.
В «ведомстве» отметили:
«По улице Сызранцева в Торезе 31 октября 2019 года в результате пожара в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома пострадала женщина 1940 года рождения. Она была госпитализирована в городскую больницу».
В то же время, на пожаре в гаражном кооперативе по улице Быковского в Снежном в ходе ликвидации возгорания были спасены два человека.
Теги: Донбасс, пожар, МЧС, госпитализация, возгорание, больница, ДНР, пострадавшие, ОРДО
Читайте также:
- В Донецке горел ИНВХ имени Гусака: из больницы эвакуировали 89 пациентов
- В ОРДО произошел сильный пожар
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»
- В центре Донецка авто влетело в дерево: пятеро пострадавших
- Пожар в "ДНР": пострадали дети
- В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина
- Чем рискует Зеленский - Сунгуровский о главной опасности отвода войск на Донбассе11:47
- В ОРДО возросло число пожаров, за сутки из огня вывели троих человек11:26
- Боевики "Л/ДНР" пошли в атаку, несмотря на разведение сил: у ВСУ есть раненые11:05
- «Власти» Макеевки объяснили, как ищут причину подземных толчков в городе10:44
- Очень сочувствую хозяевам: Житель Донецка показал, что в заброшенном доме в Спартаке10:08
- «Не Пушилин, а я»: Ходаковский заявил, что «не отдаст» ВСУ Ясиноватую09:11
- Бутусов о разведении сил у Золотого: "У противника нет шансов"08:51
- В штабе ООС назвали число военных ВСУ, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил08:11
- 15 обстрелов и потери ВСУ: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:49
- В "ДНР" подорвались на своих же минах боевики: много раненых, один скончался07:28
- Чем рискует Зеленский - Сунгуровский о главной опасности отвода войск на Донбассе11:47
- В ОРДО возросло число пожаров, за сутки из огня вывели троих человек11:26
- Боевики "Л/ДНР" пошли в атаку, несмотря на разведение сил: у ВСУ есть раненые11:05
- «Власти» Макеевки объяснили, как ищут причину подземных толчков в городе10:44
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Очень сочувствую хозяевам: Житель Донецка показал, что в заброшенном доме в Спартаке10:08
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- Определилась соперница Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира09:45
- Кремль отреагировал на призыв НАТО вернуть Крым Украине09:26
- Появились первые изображения смартфона-раскладушки Motorola09:15
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу