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«Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами

01.11.2019 18:12
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«Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами

Жители неподконтрольной Украине части Донетчины в социальных сетях сообщают о том, что заработную плату выдали только членам НВФ «МЧС ДНР» и «МВД ДНР», в то время, как остальные бюджетники пока не знают, когда получат деньги.

«Зп дали ментам и МЧС. Другие бюджетники пока лижут леденцы на палочке», передает donpress.

Также, сообщается, что на шахте Засядько часть денег дали только подземным рабочим, кроме того, начали выплачивать задолженность учителям:

«Донецк. Ш-та Засядько. Из двух частей по зарплате первую выплачивают пока только подз. рабочим. Для остальных- денег нет, платежей нет. Путейцам в Донецке выплатили 25% за сентябрь»

«Гумконвой РФ привіз фублі! Зараз вчителям зарплатню дадуть! Затримку пояснюють тим, що з документами у казначействі затримка!»

«Вже вчора надвечір почали приходити гроші на рахунки учбових закладів…»



Теги: Донбасс, зарплата, МВД, МЧС, ДНР, бюджетники, соцсети, НВФ
 
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