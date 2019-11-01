- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
- Подразделения «ЛДНР» за октябрь потеряли около 100 членов НВФ13:32
- В районе н.п. Петровского обнаружены вооружение и боеприпасы боевиков «ДНР»12:49
- В "ДНР" собирают мусор и листву флагом Донетчины12:30
- Ходаковский пожелал Гиркину и Безлеру «скорейшего отрезвления» и рассказал о контакте с ними12:08
- Чем рискует Зеленский - Сунгуровский о главной опасности отвода войск на Донбассе11:47
«Зарплату дали только членам НВФ, для остальных денег нет»: в соцсети возмущены ситуацией с выплатами
Жители неподконтрольной Украине части Донетчины в социальных сетях сообщают о том, что заработную плату выдали только членам НВФ «МЧС ДНР» и «МВД ДНР», в то время, как остальные бюджетники пока не знают, когда получат деньги.
«Зп дали ментам и МЧС. Другие бюджетники пока лижут леденцы на палочке», передает donpress.
Также, сообщается, что на шахте Засядько часть денег дали только подземным рабочим, кроме того, начали выплачивать задолженность учителям:
«Донецк. Ш-та Засядько. Из двух частей по зарплате первую выплачивают пока только подз. рабочим. Для остальных- денег нет, платежей нет. Путейцам в Донецке выплатили 25% за сентябрь»
«Гумконвой РФ привіз фублі! Зараз вчителям зарплатню дадуть! Затримку пояснюють тим, що з документами у казначействі затримка!»
«Вже вчора надвечір почали приходити гроші на рахунки учбових закладів…»
Теги: Донбасс, зарплата, МВД, МЧС, ДНР, бюджетники, соцсети, НВФ
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам
- «Каждый день минируют»: в из-за «минирования"Донецке перекрыт переезд
- В «ДНР» бюджетникам задерживают зарплату
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет
- В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- В Иловайске представитель общины отказался разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ14:51
- «У людей нет средств на лекарства и на еду»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на горловском «Стироле»14:29
- Боевики "ЛНР" объявили о завершении отвода сил у Золотого14:08
- Подразделения «ЛДНР» за октябрь потеряли около 100 членов НВФ13:32
- СМИ не пускают в Золотое - Генштаб ООС объяснил причину13:11
- В районе н.п. Петровского обнаружены вооружение и боеприпасы боевиков «ДНР»12:49
- В "ДНР" собирают мусор и листву флагом Донетчины12:30
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Зарплаты в конвертах для "Слуги народа": в Сеть попала переписка Радуцкого с Джокером17:31
- Продавал наркотики сослуживцам: в СБУ сообщили о задержании военного17:07
- В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами: жертв удалось избежать чудом16:50
- ГУР: Члены НВФ перебрасывают на передовую тяжелое вооружени под видом учений16:30
- Мариуполь обогнал Киев по уровню средней зарплаты16:15
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Если Путин предлагает Украине дешевый газ, нужно срочно соглашаться, - Фурса15:49
- Шахтный автобус вместо маршрутки: в «ДНР» назрела новая проблема15:32
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- Ангелы-хранители четырех знаков Зодиака на 2020 год16:56
- Какой знак Зодиака не создан для брака12:53
- Несгибаемые: у этих знаков Зодиака – стальная сила воли08:50
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Зеленский тайно ночью поехал на передовую Донбасса - Бессмертный бьет тревогу