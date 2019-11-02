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13 обстрелов и запрещенное оружие: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе
За прошлые сутки, 1 ноября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.
Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов. Дважды вблизи Старогнатовки велся огонь минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов. У Талаковки боевики ударили из стрелкового оружия, неподалеку Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов.
Еще два обстрела из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов оккупанты устроили у Водяного, что на Приазовье. Вблизи Марьинки применили СПГ и стрелковое оружие.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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