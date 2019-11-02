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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» размещают боевые машины и бронетранспортеры в Донецке и Дебальцево

02.11.2019 09:12
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Боевики «ДНР» размещают боевые машины и бронетранспортеры в Донецке и Дебальцево

Боевики «ДНР» и российские оккупанты размещают бронетранспортеры и МТ-ЛБ во временно оккупированных Донецке и Дебальцево.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 октября2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Присутствия военного типа в зоне безопасности: 28.10.2019 БПЛА малого радиуса действия обнаружил 1 боевую машину пехоты (типа БМП) на западной окраине н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка).

30.10.2019 в Донецке патруль СММ ОБСЕ обнаружил 1 бронетранспортер (MТ-ЛБ)».



Теги: Донецк, Донбасс, Дебальцево, ОБСЕ, ДНР, бронетехника, военная техника, БМП, бронетранспортеры
 
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