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Боевики "ЛДНР" ударили по ВСУ из запрещенного оружия, накалив обстановку на Донбассе

02.11.2019 10:09
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Боевики "ЛДНР" ударили по ВСУ из запрещенного оружия, накалив обстановку на Донбассе

Несмотря на начало отвода войск на линии фронта в районе населенного пункта Золотое, российско-оккупационные войска активно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины вдоль всей линии разграничения.

За минувшие сутки, 1 ноября, вооруженные формирования "ЛДНР" и наемники Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.

Зафиксировано, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также СПГ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Согласно данным утренней сводки, оккупанты РФ атаковали позиции ВСУ вблизи Старогнатовки, Талаковки, Новогнатовки, Водяного и у Марьинки. Также противник активизировался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь боевики "ЛДНР" осуществили обстрелы возле Майорского, Луганского, Новолуганского, неподалеку от Хутора Свободного и возле Троицкого. К счастью, потерь в результате обстрелов среди личного состава военнослужащих Объединенных сил не было. Напомним, в пятницу, 1 ноября, незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" заявили посредством российских СМИ о том, что завершили мероприятия по разведению сил в районе Золотого на временно оккупированном Донбассе. Также сообщалось, что около сотни боевиков незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" были ликвидированы и получили ранения в ходе конфликта на оккупированном Донбассе за весь октябрь текущего года. Так, согласно информации разведки Объединенных сил, за октябрь текущего года официальные потери так называемых "Л/ДНР" и наемников Российской Федерации составили 96 человек.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Золотое
 
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