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Моторола и "адский огонь": в Донецке муралом поглумились над убитым командиром сепаратистов "ДНР"
На одной из многоэтажек оккупированного Донецка появился мурал, посвященный российскому наемнику, командиру группировки "Спарта" Арсену Павлову (Мотороле). Автор неосознанно поиздевался над боевиком "ДНР".
Внимание на мурал с Моторолой обратил в Twitter украинский журналист Денис Казанский, передает Диалог.UA.
В Донецке на одной из многоэтажек нарисовали мурал по случаю 3-й годовщины ликвидации Моторолы. Изобразили российского наемника весьма оригинально с пылающим под ним "адским огнем". Создатели еще и добавили издевательскую надпись: "Знай наших".
"Выглядит как глумливое послание от тех, кто взорвал его в лифте. Еще б дописали: "Можем повторить"”, - стебется Казанский.
Пока украинцы хохочут над муралом в честь Моторолы, сепаратисты Донецка в ярости. Они проклинают автора сего "убожества" и уже подозревают его в работе на украинские спецслужбы.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, взрыв, боевик, ад, огонь, лифт, наемник, ДНР
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