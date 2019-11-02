Моторола и "адский огонь": в Донецке муралом поглумились над убитым командиром сепаратистов "ДНР"

02.11.2019 07:30

На одной из многоэтажек оккупированного Донецка появился мурал, посвященный российскому наемнику, командиру группировки "Спарта" Арсену Павлову (Мотороле). Автор неосознанно поиздевался над боевиком "ДНР".

Внимание на мурал с Моторолой обратил в Twitter украинский журналист Денис Казанский, передает Диалог.UA.

В Донецке на одной из многоэтажек нарисовали мурал по случаю 3-й годовщины ликвидации Моторолы. Изобразили российского наемника весьма оригинально с пылающим под ним "адским огнем". Создатели еще и добавили издевательскую надпись: "Знай наших".

"Выглядит как глумливое послание от тех, кто взорвал его в лифте. Еще б дописали: "Можем повторить"”, - стебется Казанский.

Пока украинцы хохочут над муралом в честь Моторолы, сепаратисты Донецка в ярости. Они проклинают автора сего "убожества" и уже подозревают его в работе на украинские спецслужбы.