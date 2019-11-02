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На Донбассе задержали бывшего боевика «ДНР»
02.11.2019 20:18
36-летний украинец в июне 2014 года добровольно поступил на службу к боевикам.
В Краматорске Донецкой области пограничники задержали боевика, который служил в так называемой «ДНР».
Об этом сообщает МВД Украины в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо.
36-летний украинец в июне 2014 года добровольно поступил на службу к боевикам.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
Теги: Донбасс, боевик, задержание, ДНР
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