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Архив - Донецкая область

Платить за воду в ОРДО теперь можно только в «банке» и отделениях почтовой связи

02.11.2019 16:08
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Платить за воду в ОРДО теперь можно только в «банке» и отделениях почтовой связи

Оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения жители ОРДО теперь могут только в отделениях почтовой связи и в «банках».

Об этом сказано в «постановлении» «правительства ДНР» от 23 октября 2019 года, передает donpress.

Согласно «документу», коммунальному предприятию «Компания „Вода Донбасса“» запрещено принимать через свои кассы деньги и осуществлять наличные расчеты на территории, подконтрольной НВФ «ДНР».

«Установить, что на территории ДНР расчеты населения за услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые Коммунальным предприятием «Компания «Вода Донбасса», осуществляются исключительно через отделения почтовой связи ГП «Почта Донбасса» и отделения ЦРБ ДНР», — сказано в «постановлении».



Теги: Донбасс, банк, почта, водоснабжение, Вода Донбасса, услуги, ДНР, оплата, НВФ
 
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