Россия будет раскручивать ситуацию для «объединения» Донбасса, - Климкин

02.11.2019 17:30

Кремль предпримет попытку расширить зону неподконтрольной украинской власти части Донбасса до всей территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишут Донецкие новости.

«Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы "объединить" Донбасс – а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже», – сказал Климкин.

Он также сказал, что «абсолютно уверен» в военном ударе России по югу Украины. «А потом, я абсолютно уверен, будет удар по югу», – считает дипломат.