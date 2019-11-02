Сутки на Донбассе. Обстрелы, но без потерь, — штаб ОС

02.11.2019 09:51

Пресс центр ОС в Facebook сообщает, что по данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял наши позиции 7 раз, а именно:

— дважды вблизи Старогнатовки — из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

— возле Талаковки — из стрелкового оружия;

— неподалеку от Новогнатовки — из станковых противотанковых гранатометов;

— два раза возле Водяного, что на Приазовье — из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

— вблизи Марьинки — из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов:

— возле Майорска — из станковых противотанковых гранатометов;

— неподалеку от Луганского — из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

— дважды вблизи Новолуганского — из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

— неподалеку от Хутора Вильный — из крупнокалиберных пулеметов;

— возле Троицкого — из автоматических гранатометов.