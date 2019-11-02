Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки на Донбассе. Обстрелы, но без потерь, — штаб ОС

02.11.2019 09:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки на Донбассе. Обстрелы, но без потерь, — штаб ОС

Пресс центр ОС в Facebook сообщает, что по данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял наши позиции 7 раз, а именно:

— дважды вблизи Старогнатовки — из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
— возле Талаковки — из стрелкового оружия;
— неподалеку от Новогнатовки — из станковых противотанковых гранатометов;
— два раза возле Водяного, что на Приазовье — из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
— вблизи Марьинки — из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 6 обстрелов:

— возле Майорска — из станковых противотанковых гранатометов;
— неподалеку от Луганского — из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
— дважды вблизи Новолуганского — из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
— неподалеку от Хутора Вильный — из крупнокалиберных пулеметов;
— возле Троицкого — из автоматических гранатометов.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, противник, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх