Теперь до прифронтового Верхнеторецкого будет ходить электричка

02.11.2019 21:34

В Министерстве обороны Украины не возражают против продления железнодорожного сообщения до станции «Скотоватая», расположенной в пгт Верхнеторецкое Донецкой области. Соответствующее письмо было направлено народному депутату Украины от Оппозиционного блока Мусе Магомедову, пишет ДонПресс.

В документе сказано, что Минобороны рассмотрело обращение депутата и не возражает против организации пассажирских перевозок по направлению от станции «Константиновка» до станции «Скотоватая», через станцию «Фенольная».

В то же время, возобновление движения пригородных поездов на этом участке возможно при условии:

оборудования территории вокзала станции «Скотоватая» автоматизированной системой проверки с целью соблюдения порядка пребывания в районе проведения ООС лиц, не задействованных в ее проведении;

выделения подразделения Нацполиции Украины для охраны правопорядка на станции «Скотоватая».

Ранее жители Донетчины рассказали в соцсетях, что в ближайшее время движение пригородных поездов до «Скотоватой» может быть восстановлено. Кроме того, в Верхнеторецком планируют открыть дополнительный пеший переход на неподконтрольную правительству Украины территорию Донетчины.