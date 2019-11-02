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У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"
В Сети начала всплывать информация о загадочно ЧП под оккупированным Новоазовском. Там взрывы уничтожили несколько автомобилей с боевиками "ДНР", много погибших и тяжелораненых.
Командование "ДНР" хранит молчание о произошедшем под Новоазовском, передает Диалог.UA со ссылкой на Twitter-блогера Necro Mancer.
Инцидент с "ДНРовцами" под Мариуполем случился еще 27 октября. О нем стало известно из сообщений сепаратистов в соцсетях. Командование группировок сделало вид, что ничего не произошло. "Вчера, 27 октября, по дороге в Новоазовск погиб мой друг и трое его сослуживцев… В машине, которая ехала следом, 10 человек - 300 (ранены - ред.). Все в реанимации", - написала некая Галина Миронова. Она уточнила, что причиной ЧП стало прямое попадание по машинам 120-мм мины.
Сепаратисты были потрясены новостью, так как в официальной сводке "Л/ДНР" говорилось только о ликвидации снайпера "народной милиции" террористической "ЛНР". О нем даже пропагандистские СМИ РФ написали, а о массовой гибели под Новоазовском промолчали. "Мне мой друг… на Песках молвил, что у него в сотне 1 200-й Свят, И еще, что дня 3 назад, или 4 там "чебурашка" взорвалась и (было) трое 200-х, один мальчишка в больнице потом скончался", - сообщили "ДНРовцы". Они также рассказали о массовой гибели боевиков в результате удара из ПТУР. "Или это не из ПТУР", - засомневались боевики. Имеется в виду, по всей видимости, инцидент, который имел место под селом Белая Каменка на мариупольском направлении 30 октября. Руководство "ДНР" обвинило во всем ВСУ. Однако, как выяснилось позже, боевики подорвались на своем же минном поле.
Теги: Донбасс, Новоазовск, реанимация, взрыв, гибель, ЧП, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
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