- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты14:12
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление13:28
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции11:09
- ВСУ вернутся на позиции если обстрелы возобновятся — Наев10:32
- Боевики "ЛДНР" ударили по ВСУ из запрещенного оружия, накалив обстановку на Донбассе10:09
- Сутки на Донбассе. Обстрелы, но без потерь, — штаб ОС09:51
- Боевики «ДНР» размещают боевые машины и бронетранспортеры в Донецке и Дебальцево09:12
- 13 обстрелов и запрещенное оружие: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе07:52
- Моторола и "адский огонь": в Донецке муралом поглумились над убитым командиром сепаратистов "ДНР"07:30
В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена
1 ноября в Мариуполе неизвестные убили мужчину прямо в его автомобиле. Выяснилось, что в результате нападения погиб предприниматель.
Сперва люди подумали, что водителю стало плохо и он потерял контроль над авто. Автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар и столкнулся с в деревом, сообщает apostrophe.
Прибывшие на место сотрудники "скорой" констатировали смерть мужчины. Очевидцы говорят, что у погибшего было ножевое ранение.
Позже стало известно, что убили владельца кафе "Пармезан" Александра Кузнецова, у которого осталась супруга и маленький ребенок.
В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что у следствия есть информация, кто это сделал и преступление будет раскрыто по горячим следам.
Позже стало известно о задержании подозреваемого 1988 года рождения, с которым у погибшего на дороге возник конфликт.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, мужчина, кафе, убийство, конфликт, бизнесмен
- Конфликт в кафе закончился убийством
- За скисшее молоко цыгане зарезали владельцев магазина
- Мариупольская медсестра убила мужчину
- Милиция поймала "киллеров", перерезавших женщине горло из-за денег
- В Мариуполе задержан российский криминальный авторитет
- Восьмидесятилетний дедушка зарезал жену: она отдавала "десятину" церкви
- В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена15:48
- Что происходит в "разведенной" Станице Луганской - у "ЛНР" 2 новые огневые точки, боевики маскируются15:31
- В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ14:52
- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты14:12
- Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы13:51
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление13:28
- Ветеран АТО Билоус: "Никакого разведения в Золотом нет, нам вешают лапшу"12:52
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции11:09
- ВСУ вернутся на позиции если обстрелы возобновятся — Наев10:32
- Что происходит в "разведенной" Станице Луганской - у "ЛНР" 2 новые огневые точки, боевики маскируются15:31
- Отмена больничных в Украине: что будет вместо них15:09
- В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ14:52
- У "ДНР" загадочные потери под Новоазовском: "Взорвалась "чебурашка", 4 погибших, десятки в реанимации"14:31
- Вовсе не в Киеве: министр сообщил, где в Украине самые большие зарплаты14:12
- Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы13:51
- Почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы боевиков: Наев сделал важное заявление13:28
- Пристайко рассказал о графике подготовки ко встрече в нормандском формате13:09
- Ветеран АТО Билоус: "Никакого разведения в Золотом нет, нам вешают лапшу"12:52
- Астролог назвала самые черные дни ноября-201912:30
- Не ешьте это: продукты, вызывающие отравление чаще всего08:31
- «Чуда Украине ждать не стоит»: Политолог напомнил о четких правилах вступления в НАТО20:38
- Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать19:55
- «Будет народная милиция»: Царев рассказал о будущем сепаратистов в случае получения особого статуса17:52
- Шаги властей по реинтеграции Донбасса последовательны, – эксперт16:05
- Узнайте, кто вам предначертан судьбой, основываясь на месяце вашего рождения15:10
- В квартире тяжелее, чем в окопе: сеть растрогал рассказ женщины-ветерана АТО10:26
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака09:49
- В Украине запретили популярное лекарство для лечения хрящей и антибиотик22:34
- Медики нашли связь между любовью к алкоголю и размером мозга18:22
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- «Нужен паспорт»: В «ДНР» рассказали, кому прекратят выдавать пенсии
- Названы мужские знаки Зодиака, с которыми женщинам лучше всего
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- «Внимание, угроза!»: Пушилин срочно обратился к террористам «ДНР»
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление
- Мощные залпы заставили Донецк и Ясиноватую содрогаться, население в панике
- Новые подробности массовой гибели боевиков "ДНР" под Мариуполем - взрывы гремели два дня
- В ОРДО анонсировали открытие «двух новых заводов»