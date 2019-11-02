Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена

02.11.2019 15:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе посреди улицы зарезали бизнесмена

1 ноября в Мариуполе неизвестные убили мужчину прямо в его автомобиле. Выяснилось, что в результате нападения погиб предприниматель.

Сперва люди подумали, что водителю стало плохо и он потерял контроль над авто. Автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар и столкнулся с в деревом, сообщает apostrophe.

Прибывшие на место сотрудники "скорой" констатировали смерть мужчины. Очевидцы говорят, что у погибшего было ножевое ранение.

Позже стало известно, что убили владельца кафе "Пармезан" Александра Кузнецова, у которого осталась супруга и маленький ребенок.

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что у следствия есть информация, кто это сделал и преступление будет раскрыто по горячим следам.

Позже стало известно о задержании подозреваемого 1988 года рождения, с которым у погибшего на дороге возник конфликт.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, мужчина, кафе, убийство, конфликт, бизнесмен
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх