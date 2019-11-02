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В ОРДО разваливается промышленность, люди разбегаются, под угрозой существование целых городов, - блогер
Многие предприятия ОРДО задолжали своим сотрудникам еще с лета текущего года. Об этом пишет блогер «Абориген» на своем телеграм-канале, сообщает ДонПресс.
По его данным, горловский завод «Стирол» на данный момент выплатил сотрудникам лишь треть зарплаты за первый месяц лета. Передовые угольные предприятия, 7 основных шахт выплатили зарплаты за часть августа (на остальных угольных предприятиях шахтеры не видели зарплаты с июня).
«Кое-как держится железная дорога, переходами на четырех дневку и сокращениями. Невозможно даже предположить переживут ли предприятия даже декабрь», — говорится в статье.
По словам «Аборигена», сам факт существования донецкой промышленности остается под вопросом.
«Приходят в непригодность производственные комплексы, без выплаты зарплат разбегаются коллективы и компетентные сотрудники», — так «Абориген» охарактеризовал ситуацию в ОРДО.
Он отмечает: даже специалисты подчеркивают, что ситуация в ОРДО сегодня хуже, чем была в 90-е годы.
«В разговоре со специалистами попытались сравнить нынешние обстоятельства с кризисом 90-х годов на Донбассе. Оказалось не идет ни в какое сравнение, в те времена разрушений коопераций предприятия были вольны в выборе способов выживания, от того и невероятные бартерные схемы с раздачей работникам от холодильников до веников. Сейчас ситуация усугублена жесткой централизацией через коррумпированные структуры, которые не оставляют шансов для выживания», — пишет блогер.
Он отмечает: в ОРДО сложилась «критическая, взрывоопасная» ситуация.
«Без средств к существованию остаются множество семей сотрудников градообразующих предприятий, под вопросом существование целых городов. Ответственности за сложившееся обстоятельства и за исправление сложившейся ситуации брать на себя никто не собирается, переводя пальцем на друг друга, доказывают как московские, так и донецкие чиновники о своей непричастности», — резюмировал «Абориген».
Теги: Донбасс, Горловка, люди, промышленность, Стирол, ОРДО
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