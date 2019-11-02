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В РФ при загадочных обстоятельствах погиб наемник "Л/ДНР" Пчела - на Донбассе он "охотился"

02.11.2019 16:51
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В РФ при загадочных обстоятельствах погиб наемник "Л/ДНР" Пчела - на Донбассе он "охотился"

Простился с жизнью опасный враг Украины - наемник "Л/ДНР" по кличке Пчела. Родные тщательно скрывают причины произошедшего. Известно только, что случилось все не на Донбассе.

О смерти наемника РФ Пчелы рассказал в Twitter блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения его друзей в соцсетях, передает Диалог.UA.

Евгений Лаптев из российского города Белгорода умер в минувший вторник, 29 октября. Что с ним случилось, родные говорить отказываются. Известно одно - смерть случилась не в бою. "Повидал войну, смерть, а погиб на гражданке", - написала в соцсети подруга наемника Татьяна Лысюк. На момент смерти ему едва исполнилось 29 лет. Лаптев действительно воевал. Орудовал российский наемник на украинском Донбассе, что подтвердил "Миротворец". Имел враг Украины кличку "Пчела". Судя по соцсетям боевика, он был ярым поклонником "русского мира" и несуществующей "Новороссии". Показательным является фото террориста, где он радостный позирует на табличке с надписью: "Клуб охоты на укр***в".



Теги: Россия, Донбасс, гибель, наемник, ДНР, ЛНР, соцсети
 
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