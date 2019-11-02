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Жители ОРДО возмущены очередями на КПП: «Даже те, кто был за „ДНР“, теперь против»
Жители временно неподконтрольной территории Донетчины считают, что очереди на КПП НВФ создаются намеренно ради получения денег.
Эту тему обсуждали в одной из групп пользователи соцсети Вконтакте, передает donpress.
Так, по словам очевидца, на КПП «ДНР» в Горловке «виснет система» всякий раз, когда очередь становится меньше. Автор подозревает, что это происходит не случайно.
«Говорят, вчера система зависала? Интересно мне, когда мало людей, почему какие-то проблемы с пропуском начинаются, из-за каких- то неполадок. Я заметил, это уже не первый раз. Это делается специально или это стечение обстоятельств?», — сказано в сообщении.
Мнение автора разделяют и другие участники группы. Люди считают, что очереди создаются искусственно с целью наживы и подозревают в причастности «руководство республики».
«Очереди наши доблестные таможни создают искусственно. Шестой год там бабло рубится немалое. И похоже, руководство республики в доле, если сколько времени не наведут порядок. Ну, а то что там в очередях старики умирают… деньги превыше всего!», — сказано в комментарии.
Кое-кто из местных жителей считает, что такие действия «руководства» могут довести отчаявшихся людей до бунта, «даже тех, кто был за ДНР».
«Дело в том, что руководство республики само себе яму роет. Украинцы так и ждут, что народ не выдержит и ус
Теги: Донбасс, Горловка, бунт, ДНР, КПП, пункты пропуска, очереди, НВФ
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