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Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
Пристальное внимание российских кураторов к незаконным вооруженным бандформированиям "ДНР" возымело очень неожиданные и очень скандальные последствия. Восемь "военнослужащих" так называемого "11-го отдельного мотострелкового полка" были недавно госпитализированы с подозрениями на туберкулез и ВИЧ-инфицирование.
Такой интересной информацией поделился блогер Андрей Полищук на сайте жителя Донецка, пишущего под ником Фашик Донецкий. Главврач госпиталя, куда доставили боевиков, наотрез оказался комментировать ситуацию, когда его об этом попросили. Но в неофициальной беседе рассказал, что проблемы со здоровьем у "защитников Донбасса" возникли вследствие того, что они... вступали с сослуживцами в однополые интимные отношения, сообщает Диалог.UA.
А превратился в гей-сообщество "полк" незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" из-за запрета "командования" на выход боевиков в увольнения и закрытие доступа на территорию "воинской части" для дам легкого поведения. На эту меру "командованию" пришлось пойти, чтоб подчиненные вдруг не учудили чего, что еще более осложнило ситуацию в "войсках". Ведь из-за скандалов с колоссальными хищениями и растратами в "армии" "ДНР" туда зачастили с проверками российские кураторы. Но поскольку между понятиями "армия" "ДНР" и "моральные нормы" - дистанция огромного размера, "вояки" решили компенсировать лишение их привычных плотских утех доступным способом. Что и вылилось в нешуточный скандал. И он для "верхушки" донецких боевиков может иметь самые неожиданные последствия. "Как все знают, боевичкам непризнанных квазиреспублик запретили увалы, отпуска и заставили всех сидеть на базе торпедных катеров. Также временно прикрыли лавочку с подвозом барышень для продажной любви. Все это объяснили очень частыми проверками личного состава кураторами из страны – оккупанта. А, как известно, даже когда мышей закрывали в клетке на определенный промежуток времени, то вскоре они поедали друг друга. Похожая ситуация случилась и в истории с боевыми гоблинами дЫрЫ. Спустя несколько месяцев после безвылазного пребывания в частях, по городу начали ходить слухи о том, что госпиталь начал пополнятся боевыми орками. Но какова была причина их госпитализации никто не знал. Через несколько дней один из врачей рассказал, что у госпитализированных орков были выявлены СПИД и туберкулез. В момент город наполнился слухами о том, откуда это болезнь взялась и каким образом она начала распространятся в рядах военнослужащих", - пишет блогер. "Как "больные" признались главврачу, данную болезнь они сами передают между собой. Сейчас, пока что, фактами можно говорить об одном подразделении – 11 омсп. В связи с тем, что данное пе*****ство вызвало зарождение целой эпидемии, в полк едут очередные рассейские кураторы с проверкой. Так что вот таким образом боевые петухи защищают свою "родину"! Вот он "русский мир" во всей его красе", - добавляет Полищук. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского. Напомним, появились новые подробности массовых смертей боевиков "ДНР" под Мариуполем. Оказывается, оккупанты заехали на свое же минное поле. В результате взрывов у террористов 8 "200-х" и 5 "300-х". Ранее сообщалось о срочном приказе главаря "ДНР" Пушилина. Ему померещилось прибытие в ОРДО "злобных националистов", из-за чего оккупантов отправили на "боевые учения". Также террорист Стрелков признал, что Россия на оккупированном Донбассе потерпела крупное поражение. В этой связи "освободители" части востока Украины начнут терять территории, что по мнению Стрелкова является крахом всех надежд фейкового "государства".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, туберкулез, СПИД, ВИЧ, ЧП, ДНР, боевики, кураторы
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