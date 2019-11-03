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Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
Денису Пушилину осталось недолго, он вскоре будет уволен.
Это уже согласовано в Кремле, и даже есть кандидатура, которая станет у руля террористической "республики" после ухода нынешнего главаря. Такая информация появилась после того, как в "ДНР" недавно побывал помощник Путина Сурков.
На место Дениса Пушилина будет поставлен нынешний "мэр" Горловки Иван Приходько, сообщил в своем блоге на "Обозревателе" блогер из Донецка Макс Баринов, сообщает Диалог.UA. "После этой встречи (приезда Суркова в "ДНР", - ред) заговорили об ожидаемом устранении Пушилина с должности "главы". В качестве замены на слуху только одна фамилия Приходько, это действующий "мэр" Горловки.
Наверное, российским кураторам надоели финансовые махинации Пушилина, хотя он думал, что их никто не заметил. Но зарплаты в "республике" задерживают, пенсии вовремя не выплачивают, в общем для людей денег нет. Зато "руководство" живет на широкую ногу", – отметил Баринов.
Также Сурков дал понять, что смещение Пушилина не единственное изменение, которое в ближайшее время коснется "ДНР". Сурков предупредил, что Кремль продолжит сворачивание финансирования "республики", а жителей "ДНР" ждет ускорение "паспортизации". Ранее известный астролог заявил, что Пушилин уйдет с должности в марте 2020-го. Такая участь постигнет и главаря "ЛНР" Пасечника. В "ДНР/ЛНР" будут "новые лица".
www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, ОРДО
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