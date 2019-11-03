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Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»

03.11.2019 08:33
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Гиркин: жизнь на Донбассе хуже чем в аду — «безнадежная, унылая, грязная клоака»

Экс-командир членов НВФ «ДНР» россиянин Игорь Гиркин «Срелков» сравнил нынешнюю ситуацию в ОРДЛО с клоакой, которой вдобавок руководит жулик. Об этом он заявил на YouTube-канале «РойТВ».

По его словам, жизнь в «республиках» хуже, чем в аду. В аду хоть что-то происходит — «горит огонь, черти бегают…», в то время как в ОРДЛО — полная безнадега, нищета и бесперспективность.

«Там просто клоака — безнадежная, унылая, грязная, вонючая клоака. Вот во что превратили Донбасс, почти… В целом делается все, чтобы превратить это в отстойник, вонючую канаву для того, чтобы потом сказать: «Посмотрите, это «русский мир»», — сказал Гиркин.

Он подчеркнул, что руководителем «республикой» стал мошенник, который привел к «власти» таких же, как сам.

«Руководить республикой ставят законченного, патентованного жулика, подельники которого сидели в России. Его шеф, Пушилина, сидел в российской тюрьме. Он ставит [на должности, — ред.] точно таких же. Полный Интернет рассказов о его соратниках — там клеймо ставить негде, до уголовных преследований за жульничество включительно», — возмущен Гиркин.

При этом, негодует «Стрелков», назначение Дениса Пушилина на пост «главы» «ДНР» подается Кремлем как свободный выбор жителей ОРДО.

https://donpress.com 

 
 


Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Гиркин
 
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