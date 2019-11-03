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Наблюдатели СММ ОБСЕ фиксируют большие очереди на блокпостах боевиков «ДНР»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области на своих блокпостах вблизи линии разграничения искусственно создают большие очереди.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 1 ноября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«СММ по-прежнему фиксировала длинные очереди в контрольных пунктах въезда-выезда и на блокпостах вооруженных формирований вдоль линии соприкосновения. На блокпосте на автодороге H15 в н. п. Кременец (не подконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии видела очередь из примерно 220 автомобилей и 40 пешеходов, которые следовали в подконтрольные правительству районы, а также очередь из примерно 80 автомобилей и 4 автобусов в противоположном направлении».
Теги: Донбасс, транспорт, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики, очереди
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