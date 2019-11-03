«Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»

03.11.2019 18:48

Представитель так называемого"министерства информации ДНР» Алексей Акутин сообщил, что «глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение"обязывающее «чиновников» поработать в выходные дни. Об этом Акутин написал на своей странице в соцсети.



Акутин пишет, что теперь представители «власти» будут делать «работу над ошибками»:

«Зарплату учителей и врачей начисляют на местах, и в ряде населенных пунктов решили сэкономить на этой категории бюджетников, а кто-то еще и на питании детей. Денис Пушилин распорядился чиновникам в выходные сделать работу над ошибками и исправить ситуацию — социально значимые статьи расходов неприкосновенны».

По его словам, многие «чиновники» просто стали жертвой обстоятельств. Он добавил:

«Ситуация реально сложная. Не имею права открывать все подробности, но дам только одну цитату из переписки: „Все бы было легче, если бы своевременно довели лимитные справки на четвертый квартал. Мы бы смогли тогда заключать договора на все (питание, дороги и т. д.)“. На местах люди делают все, что в их силах».

Источник: https://donpress.com