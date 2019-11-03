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Архив - Донецкая область

Строительство моста в Станице Луганской: В Луганской ОГА рассказали о результатах

03.11.2019 09:15
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Строительство моста в Станице Луганской: В Луганской ОГА рассказали о результатах

Сегодня стало известно, что на территории Станицы Луганской продолжается монтаж второй металлоконструкции моста через реку Северский Донец. Как информирует replyua.net, об этом говорится на странице в социальной сети «Фейсбук» Луганской областной государственной администрации.

В сообщении, в частности, сообщается, что сегодня сотрудники «Укртрансмоста» занимались усилением диафрагмы мостовой опоры номер семь. Также проводилась обработка металлоконструкций пролета моста при помощи пескоструйного аппарата и выполнялись сварочные работы.

В сообщении также говорится: «На строительную площадку доставили 40-тонный кран для проведения основных монтажных работ элементов металлических конструкций. Монтаж второй металлоконструкции начат в 13:30. Напомним, что первая металлоконструкция - диафрагма - смонтирована 31 октября». Напомним, ранее мы уже сообщали, что в Интернете был обнародован недавно сделанный снимок моста у поселка Станица Луганская, где можно увидеть, как боевики «Луганской народной республики» вывесили флаги «молодой республики».



Теги: Донбасс, строительство, мост, Станица Луганская
 
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