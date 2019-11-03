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Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО
03.11.2019 12:41
Представители украинских СМИ посетили район разведения сил возле Золотого и Катериновки Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовано в сюжете ТСН, передает donpress.
Так, представители прессы увидели позиции, на которые украинские войска отошли после разведения сил. На данный бойцы ООС продолжают рыть окопы и утеплять блиндажи на зиму. Комментируя отвод войск военные отмечают:
«Мы просто выполняем приказ. Мы военные. Нам сказали — мы отойдем. Нам сказали — мы подойдем. Это просто армия».
При этом на бытовые условия военные не жалуются, отмечая, что их все устраивает:
«Никакой грусти. Буржуйка есть, тепло есть, все устраивает, все нормально».
Теги: Донбасс, разведение, блиндаж, ВСУ, окопы, Золотое, ООС, позиции
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