В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ

03.11.2019 21:10

С начала текущих суток в зоне ООС на Донбассе члены НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Так, пять обстрелов украинских позиций члены НВФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Под огонь противника попали украинские позиции ВСУ возле Новолуганского, Хутора Вильного, Золотого, Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ из станковых и автоматических гранатометов обстрелял наши позиции возле Водяного.

Источник: https://donpress.com