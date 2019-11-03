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Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная

03.11.2019 15:50
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Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная

Представителям незаконных вооруженных формирований на Донбассе запретили вести обстрелы, даже если потребуется ответный огонь. Об этом написала военкор из ОРДО, работающая под ником «Еленка Донецкая».

По ее словам, в некоторых подразделениях даже опломбировано оружие, чтобы лидеры НВФ могли доказать, что обстрел из него не велся.

«Дошло уже совсем не до смешного… Командир неважно какого дивизиона подвозил пацанов с опломбированным АГСом», — пишет военкор.

Также она заявила, что с членов НВФ берут объяснительные после обстрелов, которые якобы ведут ВСУ.

«Военные должны доказывать, что их обстреливали безосновательно и их вины в этом нет», — утверждает «Еленка Донецкая».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, оружие, ДНР, ЛНР, ОРДО, НВФ
 
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