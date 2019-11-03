Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям

03.11.2019 17:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям

Жителей временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области предупредили о мероприятиях по «готовности к ликвидации кризисных ситуаций». Эти мероприятия анонсировало местное «МЧС».

«Просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и не паниковать», — говорится в сообщениях.

Мероприятия пройдут с 5 по 9 ноября. Их цель — защита граждан от чрезвычайных ситуаций.

В рамках подготовки все местные «ведомства» проводят занятия по отработке различных нормативов, проводят рекогносцировку местности, разворачивают пункты временного размещения для условно пострадавшего населения.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, МЧС, паника, ДНР, ЛНР, ОРДО, власти
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх