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«Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
Местное население города Донецка, который временно находится под оккупацией террористической, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики», сообщает, что на различных направлениях фронта работают «Грады». Об этом пишут дончане в социальных сетях.
Согласно их данным, обстрелы не стихают. При этом работает разного рода вооружение, в частности и тяжелое, о чем пишет replyua.net. Один из жителей Донецка рассказал: «ДК 21 слушаю РСЗО, «Грузии» должно быть слышнее. Ну и Буденновке». Еще один местный житель добавил: «Запад Донецка грохочет. По звуку на запуск одиночных Градов смахивает».
Боевые действия в Донецке начались приблизительно в 20 часов вечера, 3 ноября по киевскому времени. Жители оккупированного города сообщают: «Донецьк. 20:55о бу-бум на півночі(((». В это же время очевидцы сообщают об исходящих обстрелах. Еще один дончанин написал: «Грохот со стороны Трудовских, вспышки видны». Напомним, ранее мы уже сообщали, что на территории проведения Операции объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток представители незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил один украинский военнослужащий.
Теги: Донецк, Донбасс, война, обстрел, ДНР
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