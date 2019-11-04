- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС
Штаб ООС проинформировал о происшествиях за сутки по состоянию на семь часов утра 4 ноября 2019 года
Как передает Politeka.net, сведения за сутки опубликованы в соцсети Фейсбук на странице штаба ООС.
По имеющейся информации, 3 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» «путинские» наемники осуществили 4 обстрела: у Песков и Пищевика, возле Водяного и у Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» зафиксировано 10 вражеских обстрелов: рядом с Новолуганским, вблизи Хутора Свободного, в районе Золотого (за границей зоны разведения) и трижды возле Луганского, возле Зайцевого, Южного и у Новозвановки.
Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ранее мы сообщали, разведение сил на Донбассе завершается. Миссия ОБСЕ получила несколько сообщений от официального Киева о завершении разведения сил в Золотом Луганской области. Руководитель украинской группы в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня Александр Борщевский заявил, что разведение сил и средств возле Золотого Луганской области завершено. Кроме того, третьего ноября должно было начаться разминирование и демонтаж демилитаризированной зоны.
По словам командира оперативно-тактической группировки «Север» генерала Олега Микаца, режим ограничений на перемещения в Золотом должны были прекратить в воскресенье, 3 ноября.
«Начиная с завтрашнего дня здесь можно будет свободно перемещаться — соответственно выполнять все мероприятия, которые необходимо как для местного населения, так и волонтеров, журналистов и других», — заявил он.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, ООС
- Донецк: мощный исходящий обстрел, подпрыгивает Петровка. Бьют САУ?
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- В зоне ООС обострение: у ВСУ потери, пропуск граждан на КПВВ «Майорск» приостановлен
- ВСУ разбили ДНРовский блокпост на окраине Донецка
- Освобожденная из плена боевиков украинка рассказала о жутких пытках. ВИДЕО
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- В зоне ООС с начала суток ранен боец ВСУ21:10
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется20:49
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление19:20
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»18:48
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям17:07
- Военкор из ОРДО: Члены НВФ опломбировали свое оружие. За каждый обстрел — объяснительная15:50
- Командование ООС опровергло информацию об отмене «желтого» режима в Золотом13:48
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск 13:04
- Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС09:48
- Глоба назвал три самых счастливых знака Зодиака с 5 по 25 ноября09:30
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Ирина Луценко внезапно прекратила полномочия депутата ВРУ от «ЕС»09:00
- Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск08:47
- Тайные функции Android, о которых мало кто знает08:30
- Уничтожение MH17 на Донбассе: душегуб Цемах внезапно заговорил, «предлагали дом»08:16
- Украинцу во время массажа спины сломали позвоночник08:00
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети07:30
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье09:15
- Как привлечь деньги: приметы, проверенные еще нашими бабушками07:07
- Эти дешевые продукты опасны для здоровья22:30
- Названа неожиданная опасность кори18:32
- Названы даты магнитных бурь в ноябре11:38
- Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака10:42
- Эксперты рассказали, когда необходимо сразу же отключать Wi-Fi10:26
- Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма10:07
- Эти растения должны стоять в спальне для улучшения самочувствия09:49
- Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам08:16
- Украина потеряла оккупированные Крым и Донбасс: громкое заявление
- «Что-то готовится»: донецкий блогер рассказал о новом приказе главарей НВФ
- «Экономический коллапс случится уже в декабре»: идеолог «ДНР» дал мрачный прогноз из-за разведения войск
- Дни Пушилина сочтены, названо имя нового главаря: в "ДНР" все поменяется
- Считают, что всегда правы: рейтинг самых самолюбивых знаков Зодиака
- Боевики в Донецке доигрались: из-за громкого ЧП в "ДНР" едут посланники Путина
- «Ситуация реально сложная»: «власти» ОРДО объяснили причину проблем в социальной сфере «республики»
- Наев объяснил, почему ВСУ отступают, несмотря на обстрелы
- Жителей ОРДО просят не паниковать — «власти» готовятся к кризисным ситуациям
- СМИ РФ: ВСУ заставили целое подразделение "ДНР" податься в бега, кинув передовые позиции