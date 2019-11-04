Боевики нанесли удар по бойцам ВСУ: подробности тяжелой ночи в ООС

04.11.2019 09:48

Штаб ООС проинформировал о происшествиях за сутки по состоянию на семь часов утра 4 ноября 2019 года

Как передает Politeka.net, сведения за сутки опубликованы в соцсети Фейсбук на странице штаба ООС.

По имеющейся информации, 3 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» «путинские» наемники осуществили 4 обстрела: у Песков и Пищевика, возле Водяного и у Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» зафиксировано 10 вражеских обстрелов: рядом с Новолуганским, вблизи Хутора Свободного, в районе Золотого (за границей зоны разведения) и трижды возле Луганского, возле Зайцевого, Южного и у Новозвановки.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, разведение сил на Донбассе завершается. Миссия ОБСЕ получила несколько сообщений от официального Киева о завершении разведения сил в Золотом Луганской области. Руководитель украинской группы в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня Александр Борщевский заявил, что разведение сил и средств возле Золотого Луганской области завершено. Кроме того, третьего ноября должно было начаться разминирование и демонтаж демилитаризированной зоны.

По словам командира оперативно-тактической группировки «Север» генерала Олега Микаца, режим ограничений на перемещения в Золотом должны были прекратить в воскресенье, 3 ноября.

«Начиная с завтрашнего дня здесь можно будет свободно перемещаться — соответственно выполнять все мероприятия, которые необходимо как для местного населения, так и волонтеров, журналистов и других», — заявил он.