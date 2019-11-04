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Архив - Донецкая область

Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского

04.11.2019 14:45
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Члены НВФ запустили сигнальную ракету возле Петровского

Члены НВФ «ДНР» выпустили в небо сигнальную ракету белого цвета в знак готовности возобновить процесс разведения войск на участке «Петровское — Богдановка» в Донецкой области. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Как отмечают члены НВФ ракета была выпущена ровно в 13:00 (по местному времени). Теперь подразделения противника ждут ответа от украинской стороны, при этом штаб ООС сегодня заявлял, что 4 ноября начало разведения войск не планируется из-за обстрелов. 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ракета, ДНР, ОРДО, НВФ
 
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