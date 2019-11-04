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Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды

04.11.2019 21:17
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Донецкая фильтровальная станция на три дня приостановит подачу воды

Донецкая фильтровальная станция в связи с плановыми ремонтными работами временно прекратит свою работу. Об этом сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».

Так, на предприятии отметили:

«С 08:00 5 ноября до 10:00 8 ноября в связи с плановыми ремонтными работами, которые будет проводить энергопоставляющее предприятие на линии электропередачи 110 кВ, планируется остановка Донецкой фильтровальной станции».

Отмечается, что в этот период прекращена подача воды в Авдеевку, Верхнеторецкое и Васильевку.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, вода, Донецкая фильтровальная станция
 
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