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Ходаковский назвал «гиперболезненным» для ОРДО процесс разведения войск
Экс-командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский считает весьма болезненным процессом разведение войск на Донбассе. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.
По его словам, в данной ситуации НВФ не остается ничего другого, кроме как «сцепить зубы и терпеть», так как боевые действия необходимо прекращать:
«Конечно, это ломка для нас — вопросы разведения. Обстоятельства и не только нагибают нас, не сильно справляясь о степени подвижности наших суставов. Но нужно либо делать, либо сцепить зубы и терпеть. Но проблема разведения, конечно, гиперболезненная для нас. И хоть трудно спорить с логикой, что для прекращения войны, раз уж наступать никто не собирается, нужно с чего-то начинать — все равно ощущение, что тебя ставят раком, не проходит».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, разведение, Ходаковский, ОРДО
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