«Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты

04.11.2019 19:38

Жители неподконтрольного Украине Донецка и прифронтовой Авдеевки в социальных сетях сообщают об обстрелах, которые начались около 17:00 (по местному времени).

По словам пользователей, боевые действия разгорелись в районе ясиноватского блокпоста и Авдеевской промзоны:

«17.14 (д) Донецк ЯБП, исходящие, минометы» «Авдеевка у нас слышно тяжелое» «А теперь уже какие-то плохие разрывы в стороне Скотоватой. Подряд почти несколько» «Авдіївка За містом чутно вибухи після 16 год»

В свою очередь подконтрольные ОРДО ресурсы сообщают о прилетах в районе промзоны и ЯБП, а также обстреле в стороне Петровки:

«Сторона Петровки — шумно, будьте внимательны и осторожны! Мощный обстрел по направлению: н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка. также работают минометы по направлению н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая, применяются крупнокалиберные пулеметы. Более десятка тяжелых прилетов на Промке, ЯБП»

Источник: https://donpress.com