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В "ДНР" обвинили Украину в срыве разведения войск в Петровском
Боевики обвинили украинскую сторону в срыве новой попытки развести войска в Петровском. Об этом заявил "руководитель представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает ТСН.
"Украинский президент (Владимир Зеленский - прим.ред.) неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет", - сказал он.
Как отмечается, представители "ДНР" сегодня ровно в 13:00 по местному времени (12:00 по Киеву) провели запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности возобновить процесс разведения войск, ранее о своей готовности сообщили в ОБСЕ.
"Ответа от украинской стороны до настоящего времени не было", - добавили боевики.
Теги: Донбасс, ООС, разведение сил
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