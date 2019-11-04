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В штабе ООС рассказали об очередной провокации НВФ в вопросе разведения сил в Петровском
Информация о том, что подразделения НВФ в зоне ООС на Донбассе сегодня готовы начать несогласованное разведение сил в Петровском Донецкой области является провокацией. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения на странице штаба ООС в соцсети.
По данным штаба, вчера ряд СМИ дали информацию о готовности НВФ 4 ноября начать разведение сил в Петровском и запуске сигнальной ракеты в 12:00. В СЦКК подчеркнули, что данные слухи не более, чем провокация:
«Выдавая воображаемое за желаемое, главари НВФ не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон».
По данным отчета миссии ОБСЕ от 31.10.2019, последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка «Петровское» было зафиксировано 30 октября, при этом главным условием начала разведения сил является верификация ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, НВФ, провокации, ООС
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